انطلاق الملتقى العاشر للأثريين المصريين السبت المقبل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
أعلن اتحاد الاثريين المصريين عن انطلاق ملتقي الأثريين العاشر لعام 2020 والذي سيكرم فيه الطلاب المشاركين في برنامج علوم المتحف المصري لهذا العام وعدد من علماء الآثار والعاملين بوزارة السياحة والآثار وأساتذة الجامعات.

وتنعقد أولى فعاليات الملتقي يوم السبت 12 ديسمبر في مقر متحف الطفل في مصر الجديدة، حيث ستبدأ الاحتفالية بكلمة للدكتور أسامة عبد الوارث مدير عام متحف الطفل وعضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للمتاحف، ثم كلمة للمتحدث باسم اتحاد الأثريين الدكتور أيمن وزيري نائب رئيس الاتحاد وممثل المؤسسيين.

وقال أحمد فتحي مدير اتحاد الأثريين المصريين إن الفعالية ستتضمن عدد من الفقرات منها جولة بالمتحف للتعريف به، وعرض فيلم عن أنشطة وإنجازات الاتحاد على مدار سنوات، ثم فقرة التكريمات.

وتابع فتحي أن اليوم الأول للملتقى سيتضمن تكريم الأساتذة المدربين والمحاضرين للطلاب متخصصي التاريخ والآثار، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين من المشاركين في برنامج المتحف المصري للعلوم 2020، في حين سيكون اليوم الثاني للملتقى يوم 26 ديسمبر سيُكرم فيه الأساتذة في علم الآثار وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الفجر الاثار اتحاد الاثريين المصريين

أخبار تهمك

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 8 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 11 ساعة

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الخميس.. اتحاد الأثريين يكرم أعضاءه بمتحف الطفل

اتحاد الأثريين المصريين يكرم علماء ومتميزين في دورة المتاحف

أستاذ بجامعة القاهرة: مصر هي رائدة العمل الأثري في العالم

تكريم رئيس جامعة الفيوم في الملتقى التاسع لاتحاد الآثاريين المصريين (صور)

اتحاد الآثريين المصريين يطلق الملتقى التاسع له من مسرح متحف الحضارة (صور)

مدير متحف الطفل: شعارنا "العب واتعلم"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر