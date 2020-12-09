اليوم .. 16 مباراة في القاهرة والصعيد بدوري القسم الثاني

مباريات المجموعة الأولى



1- تليفونات بني سويف مع كيما أسوان

2- سوهاج مع بترول أسيوط

3- المنيا مع طهطا

4- شبان قنا مع بني سويف

5- سمسطا مع الفيوم

6- الدخان مع الإعلاميين

7- الألومنيوم مع ديروط

8- أسمنت أسيوط مع قنا



مباريات المجموعة الثانية



1- النصر مع الزرقا

2- بتروجت مع الترسانة

3- جمهورية شبين مع القناة

4- المريخ مع السكة الحديد

5- سرس الليان مع طنطا

6- Zed مع النجوم

7- الداخلية مع بورتو السويس

8- منتخب السويس مع كوكاكولا



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 6 نقاط

2- المنيا 4 نقاط

3- الإعلاميين 4 نقاط

4- شبان قنا 4 نقاط

5- سوهاج 4 نقاط

6- شباب سمسطا 3 نقاط

7- بنى سويف 3 نقاط

8- البترول 3 نقاط

9- ديروط 3 نقاط

10- قنا 3 نقاط

11- الفيوم نقطة

12- التليفونات نقطة

13- الألومنيوم نقطة

14- كيما نقطة

15- أسمنت أسيوط نقطة

16- طهطا نقطة



ترتيب المجموعة الثانية



1- النصر 4 نقاط

2- بتروجت 4 نقاط

3- القناة 4 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط

5- الزرقا 3 نقاط

6- سرس الليان 3 نقاط

7- المريخ 3 نقاط

8- كوكاكولا 3 نقاط

9- بورتو نقطتين

10- السكة نقطتين

11- زد إف سي نقطتين

12- منتخب السويس نقطتين

13- النجوم نقطة

14- الداخلية نقطة

15- طنطا بدون نقاط

16- جمهورية شبين بدون نقاط



تشهد الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020/2021 إقامة 16 مباراة في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في مجموعتي الصعيد والقاهره، على أن يقام 8 مباريات غداً الخميس في نفس الجولة بمجموعة بحري.ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات اليوم الأربعاء بالمجموعتين الأولى والثانية :