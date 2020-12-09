اليوم .. 16 مباراة في القاهرة والصعيد بدوري القسم الثاني

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تشهد الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني للموسم الحالي 2020/2021 إقامة 16 مباراة في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء في مجموعتي الصعيد والقاهره، على أن يقام 8 مباريات غداً الخميس في نفس الجولة بمجموعة بحري.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات اليوم الأربعاء بالمجموعتين الأولى والثانية :

مباريات المجموعة الأولى

1- تليفونات بني سويف مع كيما أسوان
2- سوهاج مع بترول أسيوط
3- المنيا مع طهطا
4- شبان قنا مع بني سويف
5- سمسطا مع الفيوم
6- الدخان مع الإعلاميين
7- الألومنيوم مع ديروط
8- أسمنت أسيوط مع قنا

مباريات المجموعة الثانية

1- النصر مع الزرقا
2- بتروجت مع الترسانة
3- جمهورية شبين مع القناة
4- المريخ مع السكة الحديد
5- سرس الليان مع طنطا
6- Zed مع النجوم
7- الداخلية مع بورتو السويس
8- منتخب السويس مع كوكاكولا

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 6 نقاط
2- المنيا 4 نقاط
3- الإعلاميين 4 نقاط
4- شبان قنا 4 نقاط
5- سوهاج 4 نقاط
6- شباب سمسطا 3 نقاط
7- بنى سويف 3 نقاط
8- البترول 3 نقاط
9- ديروط 3 نقاط
10- قنا 3 نقاط
11- الفيوم نقطة
12- التليفونات نقطة
13- الألومنيوم نقطة
14- كيما نقطة
15- أسمنت أسيوط نقطة
16- طهطا نقطة

ترتيب المجموعة الثانية

1- النصر 4 نقاط
2- بتروجت 4 نقاط
3- القناة 4 نقاط
4- الترسانة 4 نقاط
5- الزرقا 3 نقاط
6- سرس الليان 3 نقاط
7- المريخ 3 نقاط
8- كوكاكولا 3 نقاط
9- بورتو نقطتين
10- السكة نقطتين
11- زد إف سي نقطتين
12- منتخب السويس نقطتين
13- النجوم نقطة
14- الداخلية نقطة
15- طنطا بدون نقاط
16- جمهورية شبين بدون نقاط

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