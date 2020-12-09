سمير صبري: لهذا اسبب تمنيت أن أكون أنور وجدي

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كشف الفنان سمير صبري، عن حبه الشديد للفنانة الراحلة ليلي مراد، التي يحلفه الحظ أن يقابلها.





وقال خلال لقائه في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة القاهرة والناس اتمنيت أن أكون مثل الفنان أنور وجدى، لأنه كان يقبل ليلى مراد.





وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان سمير صبري، مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل امام، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.