بحضور رؤساء جامعات.. "انطلاق مؤتمر الاستدامة والتنمية في التراث بالأقصر"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أعلنت مؤسسة مصر المستقبل عن إطلاق مؤتمرها الخامس الدولي غدًأ الخميس، في مدينتي الأقصر وأسوان عن الاستدامة والتنمية المتكاملة في التراث والآثار بحضور رؤساء جامعات عربية.

وصرحت مصر المستقبل في بيان رسمي لها أن مؤتمرها الدولي الخامس "الاستدامة والتنمية المتكاملة في الآثار والتراث وآفاق المستقبل" يأتي في إطار نجاح الدولة المصرية بتأمين مقاصدها السياحية ضد كورونا وحصولها على شهادة الأمان من منظمة السياحة الدولية، وهو ما يعد بآفاق سياحية واعدة خلال 2021م.

وينعقد المؤتمر الخامس "الاستدامة والتنمية المتكاملة في الآثار والتراث وآفاق المستقبل" برعاية المستشار دافيدي سكالماني مدير المركز الثقافي الإيطالي، واتحاد الجامعات العربية.

ويشهد المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، وكذا رئيس جامعة الشرق الأوسط بالأردن، ورئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

ويناقش المؤتمر 120 بحثًا من دول إيطاليا وألمانيا والإمارات والسعودية والعراق والجزائر وتونس وفرنسا وألمانيا ومصر والكويت ولبنان.

وتدور الأبحاث حول الاستدامة والتنمية المتكاملة في الآثار والتراث، حيث سيتم مناقشة أبحاث حول التنمية السياحية ودور الإعلام فيها، ومناقشة أبحاث التنمية التعليمية والطفولة المبكرة، وكذلك قضايا التنسيق الحضاري والعمارة والتطور التكنولوجي.

تُعقد جلسات المؤتمر ما بين مدينتي الأقصر وأسوان بدءً من 10 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر، ويشارك فيه العديد من الخبراء الدوليين وعلى هامش المؤتمر ستُعقد العديد من الورش الدولية في السياحة والتراث والعمارة والمشروعات الصغيرة.

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