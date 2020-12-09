أسعار الدولار اليوم الأربعاء 9-12-2020 في جميع البنوك
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:53 ص
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حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-12-2020 استقرار، وسط ارتفاعات محدودة سجلتها على مدار تعاملات الأيام الماضية تراوحت بين قرش إلى قرشين.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء 9-12-2020:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري :
15.60 جم للبيع
15.73 جم للشراء .
سعر الدولار في افريقي الدولي
١٥٫٦٥ جم للبيع
١٥٫٧٥ جم للشراء
سعر الدولار في بنك عودة
١٥٫٦٢ جم للبيع
١٥٫٧٢ جم للشراء
البنك المصري الخليجي
١٥٫٦٢ جم
١٥٫٧٢ جم
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
١٥٫٦٢ جم للبيع .
١٥٫٧٢ جم للشراء .
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
١٥٫٦٢ جم للبيع .
١٥٫٧٢ جم للشراء.
سعر الدولار في المصرف المتحد
١٥٫٦٢ جم للبيع
١٥٫٧٢ جم للشراء
سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB
١٥٫٦٢ جم للبيع
١٥٫٧٢ جم للشراء
سعر الدولار في بتك كريدي أجريكول
١٥٫٦٢ جم للبيع .
١٥٫٧٢ جم للشراء .
الأحتياطي النقدي للبلا د:
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.
وذكر البنك في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.
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