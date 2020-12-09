ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس وإشراف الاستاذة الكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أقامت اليوم وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ورشة عمل متميزة بعنوان: "مهارات جوجل للتسويق الالكتروني" .


استهدفت الورشة ٥٠ طالب وطالبة من جميع اقسام الكلية.
اعتمدت فكرة الورشة على تنفيذ " معسكر الابتكار" من خلال تقسيم الحضور الي عدد من معسكرات الابتكار او ورش العمل المصغرة لتحصيل اكبر قدر من الاستفادة وتحقيق اهداف الورشة التي تتلخص في التعريف بريادة الاعمال وكذلك تطبيق مبادئ تطوير الافكار في حياتهم الشخصية والعملية بالاضافة الي تحويل الافكار الي مشاريع تجارية او اجتماعية خلال وقت قصير ومحدد، وكذلك تحديد رؤية ورسالة واهداف وميزة تنافسية للمشروع وتقييم أداءه واخيرا تكوين فريق ناجح لادارة المشروع.


كما تعرف الطلاب من خلال الورشة على مجتمع رواد الاعمال من خلال تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات وكذلك تطوير مهارات العمل الجماعي.وقد حصل الطلبة الحاضرين علي شهادة من المؤسسة المانحة جوجل وابدي الحضور سعادة كبيرة بالورشة وطلبوا المزيد من الورش المفيدة لهم علي غرار هذه الورشة التي تربطهم بسوق العمل وتضعهم علي الطريق الصحيح بتوجيه من الجامعة ووزارة التعليم العالي.


وفي نهاية الورشة قامت الاستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم منفذي الورشة على راسهم الاستاذة الدكتورة ايمان طه مديرة وحدة الخريجين وكذلك المحاضرين من وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم السيد رضا عبد الحكيم كبير أخصائيين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي.
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس
ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس

أخبار تهمك

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 8 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 11 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر