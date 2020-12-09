ورشة عمل مهارات جوجل للتسويق الالكتروني بآداب عين شمس







استهدفت الورشة ٥٠ طالب وطالبة من جميع اقسام الكلية.

اعتمدت فكرة الورشة على تنفيذ " معسكر الابتكار" من خلال تقسيم الحضور الي عدد من معسكرات الابتكار او ورش العمل المصغرة لتحصيل اكبر قدر من الاستفادة وتحقيق اهداف الورشة التي تتلخص في التعريف بريادة الاعمال وكذلك تطبيق مبادئ تطوير الافكار في حياتهم الشخصية والعملية بالاضافة الي تحويل الافكار الي مشاريع تجارية او اجتماعية خلال وقت قصير ومحدد، وكذلك تحديد رؤية ورسالة واهداف وميزة تنافسية للمشروع وتقييم أداءه واخيرا تكوين فريق ناجح لادارة المشروع.







كما تعرف الطلاب من خلال الورشة على مجتمع رواد الاعمال من خلال تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات وكذلك تطوير مهارات العمل الجماعي.وقد حصل الطلبة الحاضرين علي شهادة من المؤسسة المانحة جوجل وابدي الحضور سعادة كبيرة بالورشة وطلبوا المزيد من الورش المفيدة لهم علي غرار هذه الورشة التي تربطهم بسوق العمل وتضعهم علي الطريق الصحيح بتوجيه من الجامعة ووزارة التعليم العالي.







وفي نهاية الورشة قامت الاستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم منفذي الورشة على راسهم الاستاذة الدكتورة ايمان طه مديرة وحدة الخريجين وكذلك المحاضرين من وزارة التعليم العالي وعلى رأسهم السيد رضا عبد الحكيم كبير أخصائيين بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس وإشراف الاستاذة الكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أقامت اليوم وحدة متابعة الخريجين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ورشة عمل متميزة بعنوان: "مهارات جوجل للتسويق الالكتروني" .