سمير صبري: ندمان بسبب حبي للفن جعلني أفتقد العائلة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشف الفنان سمير صبري، بأنة ندمان بسبب عدم أسطاعه ان يكون أسرة، من أجله حبه الشديد الفن.


وقال صبري خلال لقائه في برنامج "حديث الصباح" عبر شاشة القاهرة والناس "خلال مسيرتى الفنية حققت الكثير، ولكنى لم أجمع بين الحياة العائلية التى أفتقدها، وحبى للفن الذى كان لابد أن أعطيه كل شيء".


وأضاف ""كما قال لى الفنان الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، ولم أستطع أن أقدم هذا التوازن.. وأندم على ذلك”.


يشار إلي أن الفنان سمير صبري، تزوج مرة واحدة من فتاة أجنبية وكان يبلغ من العمر 19 عاما، لكنه كان زواج سرا، وكشف من قبل أن انه لم يستطيع التوازن بين حياتي الزوجية وبين عملي في الفن"، مؤكدا أنه ندم لأنه فضل الفن على عائلته ما دفع زوجته للسفر لإنجاب ابنه في الخارج، لافتاً إلى أن لديه 3 أحفاد الآن.

أخبار تهمك

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 6 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 13 ساعة

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 11 ساعة

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر