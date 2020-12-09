سمير صبري: ندمان بسبب حبي للفن جعلني أفتقد العائلة

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كشف الفنان سمير صبري، بأنة ندمان بسبب عدم أسطاعه ان يكون أسرة، من أجله حبه الشديد الفن.





وقال صبري خلال لقائه في برنامج "حديث الصباح" عبر شاشة القاهرة والناس "خلال مسيرتى الفنية حققت الكثير، ولكنى لم أجمع بين الحياة العائلية التى أفتقدها، وحبى للفن الذى كان لابد أن أعطيه كل شيء".





وأضاف ""كما قال لى الفنان الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، ولم أستطع أن أقدم هذا التوازن.. وأندم على ذلك”.





يشار إلي أن الفنان سمير صبري، تزوج مرة واحدة من فتاة أجنبية وكان يبلغ من العمر 19 عاما، لكنه كان زواج سرا، وكشف من قبل أن انه لم يستطيع التوازن بين حياتي الزوجية وبين عملي في الفن"، مؤكدا أنه ندم لأنه فضل الفن على عائلته ما دفع زوجته للسفر لإنجاب ابنه في الخارج، لافتاً إلى أن لديه 3 أحفاد الآن.