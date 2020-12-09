حصول مدرس مساعد بكلية الصيدلة جامعة حلوان علي جائزة جامعة تسمانيا للابتكار

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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حصل الباحث مصطفى عادل المدرس المساعد بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة حلوان على جائزة نائب رئيس جامعة تسمانيا للابتكار عن عام ٢٠٢٠، حيث تم منح الفريق البحثي المشارك به مصطفى هذه الجائزة لمساهمته البارزة في تحقيق رسالة الجامعة من خلال تطبيق الابتكار لدفع التغيير وتبسيط الأنشطة والتركيز على ما يفيد المجتمع.

هذا واعتمد الترشيح على نجاح المجموعة البحثية، في إنتاج 7 براءات اختراع، وأكثر من 50 ورقة علمية، ومنتج واحد للتسويق (حتى الآن) والعديد من المنتجات الأخرى في الانتظار.

و الجدير بالذكر أن مصطفى عادل يدرس درجة الدكتوراة في جامعة تسمانيا من خلال منحة ممولة من جامعة تسمانيا-هوبارت- أستراليا وشركة فايزر للأدوية.


و أشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى أن حصول مصطفي عادل علي هذه الجائزة يأتي ليؤكد علي تميز الباحثين في جامعة حلوان، وقدرتها على تخريج باحثين يتمتعوا بمهارات متميزة تساعدهم على المنافسة على المستوى الدولى.

وأضاف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن ذلك يأتي استكمالا لتميز قطاع البحوث بالكلية والذي أفرز العديد من الباحثين المتميزين والحاصلين على جوائز وتكريمات دولية ومحلية، ونتيجة لنهج الكلية والجامعة في تشجيع البحوث والاستثمار في شباب الباحثين.


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