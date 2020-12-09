ننشر نتائج انتخابات برلمان 2020 في الدقهلية

2452، وحصل محمد إسماعيل الشريف على 69610، جمال سعد الزهيري 56138، محمد علاق 45664، حسن حسين المير 62664 صوتا.





أظهرت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية بمركز بلقاس وجمصة والستاموني الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، تقدم وحيد قرقر بـ 93564 صوتا وفايق الزكي بـ55642 صوتا وعوض أبو النجا 53421 صوتا، بينما حصل إلهامي عجينة على 35131 صوتا





أظهرت عمليات الحصر العددي للأصوات للجان الفرعية بالدائرة الرابعة والتي تضم طلخا ونبروه بالدقهلية عدد الأصوات لكل مرشح، أعلنت اللجنة العامة الحصر العددي للأصوات بالدائرة حيث حصل، رضا غازي 54665، السيد الخضر 53979، وليد شوقي 48725، بسام فليفل 46101 صوت.





وجاء حصر الأصوات للجان الفرعية بدائرة مراكز شربين ودكرنس وبني عبيد الدائرة الخامسة في محافظة الدقهلية،

وحصل نصحي على حسن على 74613 صوتا، مكرم السيد المتولي على 76289 صوتا، شوقي عبد العليم عبد الحميد على 67307 أصوات، أشرف الشبراوي سعد على 76615 صوتا، أشرف أحمد لطفي على 73127 صوتا، وليد فتحي فرعون على 85505 أصوات.





وانتهت عملية الحصر العددي بمؤشرات الأولية للأصوات في للجان الفرعية بدائرة الجمالية وميت سلسيل ومنية النصر، الدائرة السادسة في محافظة الدقهلية، وأشار الحصر العددي للأصوات حصول أحمد الهواري 49886، وعماد الحديدي 50879، ومحمد نجيب 52067، وخالد مصطفى 54082 صوتا



أظهرت عمليات الحصر العددي بالدائرة السابعة بمركزي المطرية والمنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث جاء إجمالي عدد الأصوات 79464 حيث بلغت الأصوات الصحيحة 77044، والباطلة 2420، وحصل أحمد الحديدي على 56965 صوتا، مجدي الأمير 33509، إيهاب العميري 32444، أحمد سمرة 31179.

أظهرت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية ميت غمر الدائرة الثامنة في محافظة الدقهلية حصول عبد الفتاح البحراوي 39304، يدوي عبد اللطيف 40260، أحمد الألفي 50256، محمود العزب 56056 صوتا.



أظهرت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية بدائرة أجا الدائرة التاسعة في محافظة الدقهلية، وجاء عدد من يحق لهم التصويت بالدائرة 342222، وجاءت الأصوات الباطلة 2265، والصحيحة 98084 صوتا، وجاءت حصيلة الفرز لصناديق الاقتراع كالتالي: إيهاب أنيس: 57709 أصوات.

شريف الجبلي: 46692 صوتا، محمد وفيق صالح: 46006 أصوات، إيهاب أحمد الفقي: 45761 صوتا.





أظهرت عمليات فرز الأصوات للجان الفرعية دائرة السنبلاوين الدائرة العاشرة في محافظة الدقهلية وكشف الحصر عن دائرة مركز السنبلاوين وتمي الأمديد "الدائرة العاشرة" أن إجمالي الناخبين 496224، إجمالي من أدلوا بأصواتهم 116942، الأصوات الصحيحة 113976، الباطلة 2966، وحصل أسامة عبد العاطي 77218، محمد السيد عوض 51490، أحمد همام 50307، أحمد رعب 48937 صوت





يذكر أنه يتنافس علي مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشح لحصد 21 مقعد داخل برلمان 2020، ويبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية



وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين 352 ألفا و87 ناخبا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الأولى بمدينة المنصورة نتائج عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية، وجاء بالحصر العددي أن إجمالي اللجان الفرعية 125، إجمالي من لهم حق التصويت 437615، إجمالي من أدلوا بأصواتهم 59117، إجمالي الباطل 2343، الصحيحة 56774، ومن داخل اللجنة العامة جاء الحصر العددي لـ وحيد فودة 35241، محمد البسيوني 23362، نبيل وردة 27210، أحمد الشرقاوي 27735 صوتا.أظهرت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية بدائرة مركز المنصورة الدائرة الثانية في محافظة الدقهلية عن إجمالي الناخبين في المنصورة وبلغ 430380، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 119490، والأصوات الصحيحة 117038، الباطل