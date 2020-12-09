د.حماد عبدالله يكتب: رد على مقال الإعتداء على شواطىء نهر النيل





كتبت يوم الجمعة الماضى 4/12/2020 بجريدة الفجر مقال تحت عنوان "نداء للسيد رئيس الجمهورية) (لحماية النيل فى القاهرة والجيزة).

وكذلك بقية شواطىء هذا النهر العظيم المار فى جميع محافظات مصر .

وقرأت اليوم فى صفحة تحت عنوان (EGYPT MEMORY) .

رداً شافيا على مقالى بطريقة غير مباشرة حيث لم يشر هذا المنشور على ما جاء بالمقال لكن جاء موضحاً خطه الدوله فى تحسين الحياه للمصريين المقيمين على جانبى النهر على على طول محافظة القاهرة .

ولعل من قرائه المنشور ,تمنيت أن تستطيع الدوله أن تنهى عصر من الإعتداءات العشوائية على هذا "النهر العظيم " فى عاصمتنا المحروسة ,وإليكم ما تم نشره.

"ممشى أهل مصر .. واجهة نيلية للجميع تليق بالعاصمة القاهرة"

واحد من مشروعات تجميل وجه مصر .. فبعد عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى ,وفرعيه تقرر استغلال هذه المساحات فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة ,وامتداد فرعى دمياط ورشيد , والعمل جار على قدم وساق .

وقريباً سيتم الاعلان عن انتهاء إنشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن إنشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .

المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهتدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية ,وتوفير مناطق جذب سياحى فى المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية , وإقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائداً اقتصاديا ,تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار , من خلال اقامة مراسى , ومسارح عائمة , ومطاعم وكافتيريات ,وخدمات ومنفذ بيع ,حيث يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية ,والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائى مع مراعاة ذوى الإحتياجات الخاصة ,وتوفير مناطق انتظار السيارات ,على مستوى منخفض ,واستغلال سطحها وواجهتها النيلية فى أنشطة ترفيهية





وفى تعقيب من معالى المستشار / عدلى حسين , على "مقالى المذكور" ذكرنى سيادته بما جاء فى الدستور المصرى الذى نعمل تحت لوائه حتى اليوم , ,من بنود تحدد لنا كمصريين شعباً وحكومه التعامل مع النهر والشواطىء حتى فى البحار والقناة والبحيرات وهى كما يلى

المادة 43.

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها ,والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً مملوكاً لها , كما يلتزم بتنمية قطاع القناة ,باعتباره مركزاً أقتصادياُ متميزاً.





المادة 44.

تلتزم الدولة بحماية نهر النيل , والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به , وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها , وعدم إهدار مياهه أو تلويثها . كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية ,وإتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال , وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول , ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية , وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات ,وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.





المادة 45

تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ,ويحظر التعدى عليها ,أو تلويثها ,أو استخدامها فيما يتنافى مع طببيعتها , وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول , كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر .والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية ,وحماية المعرض منها للإنقراض أو الخطر ,والرفق بالحيوان وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .





-ومن منطلق النصوص الدستورية التى أشار إليها معالى المستشار /عدلى حسين فإن الدولة والشعب ملتزمين بتلك النصوص فعلاً ومضموناً وأيضاً أخلاقيا.

من هذا المنطلق كان مقالى إلى السيد الرئيس ( عبد الفتاح السيسى) ومن نفس المنطلق الوطنى كان مقالى اليوم .



