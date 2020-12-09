تايلور سويفت تتبرع بمبالغ للأمهات المتضررات من كورونا

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اقدمت النجمة الشابة تايلور سويفت على تقديم تبرعات مادية لدعم الأمهات اللائي عانوا من فترة جائحة كورونا ولم يتوفر لديهن مصدر دخل ثابت.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن تايلور تبرعت بمبلغ 13 ألف دولار، لمجموعة كبيرة من الامهات العازبات، ووجهت لهن رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وقالت تايلور في رسالتها، أن مثل هؤلاء السيدات يجب ان لا يخضعن لمثل هذا الضغط ويجب ان تقدم لهن كافة سبل الدعم.

