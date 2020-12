Advertisements



تعود نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا للظهور من جديد في فيلم من انتاج هوليوود، تدور احداثه حول حياة الابطال الخارقون.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم الجديد الذي يطرح للسينما بعنوان we can be heroes.

وتجسد بريانكا بالفيلم دور سيدة ترعى الأطفال المؤهلون للظهور كأبطال خارقون بالمستقبل ويتمتعون بقدرات استثنائية.