مؤشرات أولية.. "فرعون" يتقدم في الدائرة الخامسة بالدقهلية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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انتهي حصر الأصوات للجان الفرعية بدائرة مراكز شربين ودكرنس وبني عبيد الدائرة الخامسة في محافظة الدقهلية، حيث حصل نصحي على حسن على 74613 صوتًا، وحصل مكرم السيد المتولي، على 76289 صوتًا، وحصل شوقي عبدالعليم عبدالحميد، على 67307 أصوات، وحصل أشرف الشبراوي سعد، على 76615 صوتًا، وحصل أشرف أحمد لطفي، على 73127 صوتًا، وحصل وليد فتحي فرعون على 85505 أصوات.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.

هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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