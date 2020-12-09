منى زكي لـ"الفجر الفني": تكريمي بمهرجان القاهرة السينمائي شرف كبير لي.. وتكشف: وحيد حامد وقف جنبي في بداياتي









أعربت الفنانة منى زكين عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، وحصولها على جائزة فاتن حمامة.وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني : "التكريم ده شرف كبير ليا وفخورة بيه جداً وحاسة إن عندي حاجات كتير لسا عايزة أقدمها، والتكريم مخليني أفكر في حاجات كتير" .وأكدت أنها تقخر بوجود جائزة تخص الراحلة فاتن حمامة، لأن الراحلة أيقونة كبيرة، مضيفة: "وتكريمي مع وحيد حامد شرف كبير، وسعيدة إني اشتغلت معاه في أعمال من كتاباته، أثرت في شخصيتي وكونتها وبفضله زاد إدراكي العام في الحياة، وفى العمل".واختتمت: "أنا مش بحب وحيد حامد حب عادي أنا بحبه وبحترمه، وفى بداياتي وقف جمبي بشكل مش عادي، وإداني فرص كبيرة".يشار إلى أن فيلم "الصندوق الأسود" هو أخر أعمال منى زكي وهو فيلم تشويق وإثارة من إخراج محمود كامل، وتأليف هيثم مصطفى الدهان، وأحمد الدهان، وإنتاج جابي خوري، ومن وبطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة.