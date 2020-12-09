كلاكيت ثاني مرة.. إيمان السيد مع ياسمين عبد العزيز في رمضان





تتعاون الفنانة إيمان السيد، للمرة الثانية مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، في مسلسها الجديد الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني الذي يحمل اسم "اللى مالوش كبير".ويشارك في مسلسل "اللي مالوش كبير" ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، وذلك يعتبر أول عمل يجمعهم بعد الزواج كما يشارك الفنان خالد الصاوى، محمود حافظ، وجارى استكمال باقى التعاقدات، مع فريق العمل بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف فى المسلسل .يشار إلي أن الفنانة إيمان السيد، كانت شاركت العام الماضي النجمة ياسمين عبد العزيز، في مسلسل "ونحب تاني لية" والذي لاقي نجاح كبير أثناء عرضه في موسم رمضان.