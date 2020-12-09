وفاء عامر عن دينا الشربيني: "بنت بميت راجل ومبدعة "

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أعربت الفنانة وفاء عامر، عن أستيائها من تعليقات الجمهور، بعدما وجهت رسالة صديقتها الفنانة دينا الشربيني.



وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “ON”: “ناس كتيرة خلطوا كلامي في حاجات تانية لكني مش عايزة اتكلم، بس أنا حسيت وقتها إني عايزة أوجه رسالة ليها لأني شايفاها فنانة هتبقى حاجة كبيرة أوي في يوم من الأيام بنت بمية راجل ومبدعة وبريق عينيها بيعجبني”.





وكانت وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلي الفنانة دينا الشربيني، "خلال الفترة الماضية، مما جعل الجمهور يتوقع بإنها قامت بذلك لتدعمها بعد انفصالها عن الهضبه عمرو دياب" وكتبت وفاء عامر "انتى موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاك، مخلصة ربنا معاكي يا جدعة – لقيتني عايزة أكتب كده”.