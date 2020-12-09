وفاء عامر عن دينا الشربيني: "بنت بميت راجل ومبدعة "

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
أعربت الفنانة وفاء عامر، عن أستيائها من تعليقات الجمهور، بعدما وجهت رسالة صديقتها الفنانة دينا الشربيني.

وقالت وفاء عامر، خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “ON”: “ناس كتيرة خلطوا كلامي في حاجات تانية لكني مش عايزة اتكلم، بس أنا حسيت وقتها إني عايزة أوجه رسالة ليها لأني شايفاها فنانة هتبقى حاجة كبيرة أوي في يوم من الأيام بنت بمية راجل ومبدعة وبريق عينيها بيعجبني”.


وكانت وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلي الفنانة دينا الشربيني، "خلال الفترة الماضية، مما جعل الجمهور يتوقع بإنها قامت بذلك لتدعمها بعد انفصالها عن الهضبه عمرو دياب" وكتبت وفاء عامر "انتى موهوبة وممثلة شاطرة ربنا معاك، مخلصة ربنا معاكي يا جدعة – لقيتني عايزة أكتب كده”.

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

منذ ساعة

ريال مدريد يستقر على إعادة نجمه من البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 10 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 10 ساعات

ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

انقسام بين نجوم ريال مدريد بشأن زيدان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 ص

عاجل.. الصور الأولى لحادث إبراهيم حسن

عاجل.. الإمارات تعلن رسميا تسجيل لقاح "سينوفارم" ضد كورونا

07:33 ص

ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

07:50 ص

عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

03:09 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

02:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر