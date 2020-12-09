بعد تعافيها من كورونا.. نجمة الأوبرا العالمية تغني على مسرح بطرسبورغ





قامت نجمة الأوبرا العالمية، آنا نيتريبكو بأداء دور تاتيانا في أوبرا بيوتر تشايكوفسكي "يفغيني أونيغين" على خشبة مسرح "ماريينسكي" للأوبرا والباليه في بطرسبورغ وذلك بعد تعافيها من كورونا





وقال ناطق باسم المسرح إن الأوبرا أن، آنا نيتريبكو، تقوم بأداء دور تاتيانا في تلك الأوبرا الكلاسيكية من إخراج، يوري تيمركانوف وإيغور إيفانوف، لأول مرة في مسيرتها الإبداعية.



