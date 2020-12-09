كاظم الساهر يوافق على نشر كتاب يروي مسيرة حياته

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر موافقة القيصر على نشر كتاب يروي مسيرة شقيقه العائلية والفنية بعد عامين على اتمام كتابته. 

وكتب جبار على فيسبوك: "أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة".

وأضاف: "عشت أنا نفسي أحداثا تتعلق بكاظم وحياته وفنه، ومع ذلك منعني شقيقي كاظم الساهر من نشره في البداية مراعاة لأحاسيس ومشاعر البعض، لكن الكتاب سيصدر بإذن الله بعد التنقيح في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".
كاظم الساهر يوافق على نشر كتاب يروي مسيرة حياته
كاظم الساهر يوافق على نشر كتاب يروي مسيرة حياته

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