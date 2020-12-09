كاظم الساهر يوافق على نشر كتاب يروي مسيرة حياته





أعلن حسين جبار شقيق الفنان كاظم الساهر موافقة القيصر على نشر كتاب يروي مسيرة شقيقه العائلية والفنية بعد عامين على اتمام كتابته.





وكتب جبار على فيسبوك: "أكملت منذ سنتين كتابي الموسوم (كاظم الساهر وعائلته)، ويضم أكثر من 400 صفحة، كتبته بكل صدق وأمانة وإخلاص وموضوعية، وبعد جلسات مع كاظم تجاوزت الخمسين جلسة".



