سقوط سيارة من أعلى كوبري عرابي بالمهندسين
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
الفجر
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شهد كوبري عرابي، بالمهندسين، حادث سقوط سيارة، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، بسقوط سيارة من أعلى كوبري عرابي بـالمهندسين، بشتيل، قبل نزلة حسين مهران، بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.
على الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار رفع آثار الحادث.
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