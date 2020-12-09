مؤشرات أولية.. "إسماعيل" يتقدم في الدائرة الثانية بالمنصورة

أظهر مؤشرات الحصر العددي لدائرة البرلمان الثانية في محافظة الدقهلية، فوز محمد إسماعيل وحسن المير.





وحصل محمد إسماعيل الشريف على 69610 أصوات، وحصل جمال سعد الزهيري على 56138 صوتا، وحصل محمد علاق على 45664 صوتا، وحصل حسن حسين المير على 62664 صوتا.





ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.





يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.





هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.