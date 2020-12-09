مؤشرات أولية.. "عبدالعاطي" يتقدم نتائج الانتخابات في الدائرة العاشرة بالدقهلية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أظهرت مؤشرات الحصر العددي لدائرة مركز السنبلاوين وتمي الأمديد "الدائرة العاشرة" أن إجمالي عدد الناخبين 496224 ناخبا، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 116942 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 113976 صوتا، بينما عدد الأصوات الباطلة 2966 صوتا.

وحصل أسامة عبدالعاطي على 77218 صوتا، وحصل محمد السيد عوض على 51490 صوتا، وحصل أحمد همام على 50307 أصوات، وحصل أحمد رعب على 48937 صوتا.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.

هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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