مؤشرات أولية.. "عبدالعاطي" يتقدم نتائج الانتخابات في الدائرة العاشرة بالدقهلية

أظهرت مؤشرات الحصر العددي لدائرة مركز السنبلاوين وتمي الأمديد "الدائرة العاشرة" أن إجمالي عدد الناخبين 496224 ناخبا، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 116942 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 113976 صوتا، بينما عدد الأصوات الباطلة 2966 صوتا.





وحصل أسامة عبدالعاطي على 77218 صوتا، وحصل محمد السيد عوض على 51490 صوتا، وحصل أحمد همام على 50307 أصوات، وحصل أحمد رعب على 48937 صوتا.



