تقدم فوده والشرقاوي في الدائرة الأولى بالمنصورة

أظهرت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية الدائرة الأولى، في مدينة المنصورة تقدم وحيد فودة، وأحمد الشرقاوي.





يشار أن إجمالي اللجان الفرعية 125 لجنة، وإجمالي من لهم حق التصويت 437615 ناخبا، وإجمالي من أدلو بأصواتهم 59117 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 2343 صوتا، بينما عد الأصوات الصحيحة 56774 صوتًا.





وحصل وحيد فوده على 35241 صوتا، بينما حصل محمد البسيوني على 23362 صوتا، وحصل نبيل وردة على 27210 أصوات، وحصل أحمد الشرقاوي على 27735 صوتًا.



