تقدم فوده والشرقاوي في الدائرة الأولى بالمنصورة
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:08 ص
محمد كشك
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أظهرت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية الدائرة الأولى، في مدينة المنصورة تقدم وحيد فودة، وأحمد الشرقاوي.
يشار أن إجمالي اللجان الفرعية 125 لجنة، وإجمالي من لهم حق التصويت 437615 ناخبا، وإجمالي من أدلو بأصواتهم 59117 ناخبا، وإجمالي الأصوات الباطلة 2343 صوتا، بينما عد الأصوات الصحيحة 56774 صوتًا.
وحصل وحيد فوده على 35241 صوتا، بينما حصل محمد البسيوني على 23362 صوتا، وحصل نبيل وردة على 27210 أصوات، وحصل أحمد الشرقاوي على 27735 صوتًا.
ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.
يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.
هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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