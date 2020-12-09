"الأمير" يتقدم في الدائرة السابعة بالدقهلية

كشفت عمليات حصر الأصوات للجان الفرعية بمركزي المطري والمنزلة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية عن تقدم أحمد الحديدي ومجدي الأمير.

وحصل أحمد الحديدي على 56965 صوتًا، بينما حصل مجدي الأمير على 33509 أصوات، وحصل إيهاب العميري على 32444 صوتا، وحصل أحمد سمره على 31179 صوتًا.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.





يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.





هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.