"الحديدي" و"نجيب" يتقدمان في الدائرة السادسة بالدقهلية

أظهرت المؤشرات الأولية لحصر الأصوات للجان الفرعية الجمالية وميت سلسيل ومنية النصر السادسة في محافظة الدقهلية، تقدم عماد الحديدي ومحمد نجيب.

وحصل أحمد الهواري على 49886 صوتا، بينما حصل عماد الحديدي على 50879 صوتا، وحصل محمد نجيب على 52067 صوتا، وحصل خالد مصطفى على 54082 صوتًا.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.





يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.





هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.