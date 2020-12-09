تعليقات الجمهور على أغنية حكيم الجديدة "أخبار الطقس"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
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طرح الفنان حكيم أحدث أغنياته بعنوان "أخبار الطقس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة في غضون ساعات قليلة من إطلاقها حيث تخطت أكثر من 100 ألف مشاهدة.

وروج حكيم للأغنية من خلال مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، معلقاً: "اسمعوا النهاردة اغنيتى الجديدة أخـبـار الـطـقـس على اليوتيوب
.
وحازت الأغنية على إعجاب جمهور حكيم الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية وأبرزها: 

ا"لأغنية مبهجة جد"، "حكيم دا الوحيد اللى باقى من الجيل الجميل وربنا"، "طول عمرك عالمي يا ملك الشعبي".

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