مؤشرات أولية.. تقدم "أنيس" و"الجبلي" في الدائرة التاسعة بالدقهلية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمركز ومدينة أجا، الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي للمرشحين حيث تقدم كلا من: إيهاب أنيس وشريف الجبلي، حيث حصل إيهاب أنيس على 57709 أصوات، بينما حصل شريف الجبلي على 46692 صوتا، وحصل محمد وفيق صالح على 46006 أصوات، وحصل إيهاب أحمد الفقي على 45761 صوتًا.





ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.





يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.





هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.