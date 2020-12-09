مؤشرات أولية.. "محمود العزب" يتقدم في الدائرة الثامنة بالدقهلية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات، بمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الحصر العددي للمرشحين في جولة الإعادة، بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث حصل عبدالفتاح البحراوي على 39304 صوتًا، وحصل بدوي عبداللطيف على 40260 صوتًا، وحصل أحمد الألفي على 50256 صوتًا، وحصل محمود العزب على 56056 صوتًا.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة العامة بمحافظة الدقهلية، الحصر العددي لأصوات كل مرشح بكافة اللجان الفرعية تمهيدا لتجميعها وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستعلن النتيجة النهائية عقب إضافة أصوات الناخبين بالخارج.

يذكر أنه يتنافس على مستوي محافظة الدقهلية 42 مرشحًا لحصد 21 مقعدًا داخل برلمان 2020، حيث يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان على مستوى المحافظة، وعدد المراكز الانتخابية 699 مركزا انتخابيا و1426 لجنة فرعية.

هذا، وتبلغ الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 ملايين و352 ألفًا و87 ناخبًا على مستوى المحافظة، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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