ريال مدريد يفقد نجمه قبل مباراة مونشنجلادباخ

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:50 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكد نادي ريال مدريد الإسباني اليوم، غياب نجم الفريق عن مباراة النادي ضد بوروسيا مونسنجلادباخ، في ختام مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف النادي الملكي نظيره مونشنجلادباخ، في الجولة السادة من المجموعة الثانية، مساء الأربعاء بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وأعلن ريال مدريد رسمياً، غياب مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش عن المباراة بداعي الإصابة.

قال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا لوكا يوفيتش اليوم من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم التأكد من أن لديه التهابا في أوتار العضلات بالساق اليمنى".

وأضاف النادي الملكي: "فترة غياب يوفيتش تعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

يذكر أن يوفيتش تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أيام قليلة، وتعود آخر مباراة خاضها رفقة ريال مدريد إلى 8 نوفمبر الماضي ضد فالنسيا في الليجا.

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