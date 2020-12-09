الأهلي ينافس كبار أوروبا على جائزة نادي القرن

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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دخل الأهلي يقوة في منافسة أكثر من نادي عالمي على رأسها بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين على جائزة نادي القرن في الفترة من 2001 حتى 2020و التي يتم الإعلان عنها فى حفل جوائز جلوب سوكر هذا العام.

وأكدت تقارير صحفية أن الأهلي يتفوق في التصويت على الجائزة, حيث تمكن حتى الآن من حصد 49% من أصوات الجماهير متفوقا على جميع منافسيه.

ويترقب عشاق الكرة المصرية عمومًا وجماهير الأهلي خصوصًا حفل النسخة 12 من جوائز جلوب سوكر التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في 27 ديسمبر الحالي وذلك بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

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