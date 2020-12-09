شهيرة: مهرجان القاهرة السينمائي تجاهل الوقوف دقيقة حداد على الراحل محمود ياسين





انتقدت الفنانة شهيرة، تجاهل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي أسم الفنان الراحل محمود ياسين وعدم تكريمه.





وأوضحت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية "النهار"، أن كل مهرجان يكرم رمز من رموز السينما المصرية كما فعل إدارة مهرجان الجونة السينمائي.





وعبرت عن استيائها لتجاهل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الوقوف دقيقة حداد على الراحل محمود ياسين، مؤكدة: "أنا حزينة على المهرجان والسقطة التي وقعت فيها إدرته.



