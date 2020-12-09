بعد غياب طويل.. نيدفيد يقترب من العودة للمشاركة مع الأهلي
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
أمل الحلفاوي
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بات كريم وليد
الشهير بـ" نيدفيد" على أعتاب العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية للفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تخلصه من الإصابة التي لحقت
به وأقترابه من إنهاء التدريبات التأهيلية.
وذكرت تقارير صحفية،
أن كريم وليد نيدفيد فى المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية، وبات قريبا للغاية
من العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية والتواجد في المباريات.
ويعد كريم وليد نيدفيد أحد العناصر الملقبة بـ"الجوكر"، نظرا لايجادته للعب فى أكثر من مركز في وسط الملعب ومركز الظهير الأيمن قبل أن تلحق به الإصابة خلال الفترة الماضية.