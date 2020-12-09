موعد مباراة إنتر ميلان وشاختار في دوري أبطال أوروبا

يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني علي ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة في العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع المباراة علي قناة "بين سبورتس 4"، إحدي القنوات المشفرة التابعة لمجموعة قنوات بين سبورتس.

ويحتل النيراتزوري المركز الاخير في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما الفريق الأوكراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويمتلك كل فريق من الحظوظ للعبور إلي الدور المقبل.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب في الجولة الثانية انتهت بالتعادل السلبي، علي ملعب دونياس أرينا، والتي أقيمت يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الماضي.