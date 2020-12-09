عاجل.. سقوط أحمد طنطاوي بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب (مؤشرات أولية)

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة كفر الشيخ قبل قليل، البيان الإحصائي لانتخابات جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، حيث حصل باسم حجازي على 63 ألف و103 أصوات، وياسر منير على 62 ألف و855 صوتا.





أما أحمد طنطاوي فقد حصل على 53 ألف و529 صوتا، وحصل السيد شمس الدين على 73 ألف و795 صوتا، ومحيي القطان على 43 ألف و94 صوتا، ومراد القطان 55 ألف و529 صوتا.



