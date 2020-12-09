ميدو يشن هجوما ناريا على الكاف

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:21 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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شن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، هجومًا على الاتحاد الافريقي بسبب العقوبة المغلظة التي وقعها الكاف على إبراهيم حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بإيقافه لمدة عامين.

 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، ",العقوبة التي وقعها الاتحاد الإفريقي على ابراهيم حسن، هي استكمال للظلم الذي تعرض له الفريق في مسابقة  الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي".

 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدر قرارا بإيقاف إبراهيم حسن لاعب نادي بيراميدز لمدة موسمين، بعد ثبوت إيجابية تعاطيه للمنشطات خلال الفترة الماضية، وتغريم ناديه مبلغ 10 آلاف دولار.

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