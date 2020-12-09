طارق العشري: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادى الأهلى لقب بطولة كأس مصر على حساب نادى طلائع الجيش بالفوز بركلات الترجيح ليتوج باللقب رقم 37 فى تاريخه.

 

وأكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه كان ندا قويا أمام النادي الأهلي فى نهائي كأس مصر.

 

وقال العشري فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قدمنا مباراة من العيار الثقيل أمام الاهلي واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق فى هذه المباراة".

 

واضاف: "المباريات الكبيرة تكسب الفريق شخصية جيدة وقدمنا أداء تكتيكي عالي الجودة ومباراتي الأهلي والزمالك فى الكأس ستعود علينا بالنفع فى بطولة الدوري".

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