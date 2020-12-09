ميدو يكشف آثار هزيمة نهائي القرن: "أصعب من 6/1"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 05:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن آثار هزيمة نادي الزمالك نهائي القرن الإفريقي أمام الغريم التقليدي نادي الأهلي ضمن فعاليات المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "هزيمة نادي الزمالك نهائي القرن أمام الغريم التقليدي نادي الأهلي، كانت أكثر قسوة من خسارة الأبيض بنتيجة 6/1 في عام 2001 بالنسبة لجماهير النادي".

 

وكان النادي الأهلي قد نجح فى تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، التاسع في تاريخه، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك بعد تحقيقه الإنتصار بهدفين مقابل هدف.

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