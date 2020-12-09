موعد مباراة مانشستر سيتي ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره مارسيليا الفرنسي علي ملعب الإتحاد اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وستلعب المباراة في العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، علي قناة "بين سبورتس 2" بتعليق المعلق اليمني "حسن العيدروس"، وإدارة تحكيمية بقيادة التركي حليل أموت ملير.

وضمن السيتيزن التأهل عن المجموعة الثالثة رفقة بورتو البرتغالي، بعدما حصد 13 نقطة، والاخير 10 نقاط، بينما يتذيل مارسيليا المجموعة برصيد 3 نقاط ويأمل في الفوز مع تعثر أولمبياكوس اليوناني ضد بورتو من اجل التأهل إلي الدوري الأوروبي.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب في فرنسا علي ملعب فيلودروم في الجولة الثانية، انتهت لصالح أبناء المدرب بيب غوارديولا بثلاثية نظيفة، احرزهم "فيران توريس، إلكاي جوندوجان، رحيم سترلينج".

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