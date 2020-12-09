ميدو يوجه الزمالك نحو صفقة مدوية

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أنه لابد من التعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب نادي وادي دجلة، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم خط وسط الزمالك خلال منافسات الموسم الجديد.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " محمد عبدالعاطي لاعب نادي وادي دجلة يحب نادي الزمالك للغاية، ولابد أن يتعاقد معه نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة".

وأشار، "أبلغت أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بعدم التعاقد مع أي لاعب خلال الفترة الحالية، حتي تسديد مستحقات اللاعبين الحاليين، خاصة وأن دخول لاعب جديد للفريق سينهي على أوضة اللبس".