بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة تكشف سر ارتدائها له طوال حياتها

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت الفنانة اللبنانية دارين البايض، عن سر خلعها الحجاب، مشيرة إلى أنها ارتدته طوال حياتها من باب الخوف من الآخرين والمجتمع. وقالت الفنانة في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "سناب شات".

"مسألة ارتدائها الحجاب شكلت لها إشكالية طوال فترة المراهقة، وإنها كانت مترددة بشأن خلعه، خوفا من ردود فعل الآخرين وانتقادهم لها"، مضيفة أن "الحجاب الذي ترتديه في الأصل ليس شرعيا، لأنه يظهر مفرق الشعر، في حين أن الأصل تغطية الشعر كاملا، وذلك لعدم قناعتها إلى حد اللحظة بارتدائه".

وتابعت "ظهرت في أحد المسلسلات دون حجاب، لكنها بقيت مترددة بشأن إبقائه أو خلعه"، مؤكدة أنها "أصبحت أكثر نضجا ووعيا، وقادرة على اتخاذ قرارها بشجاعة، وأنها قررت خلع الحجاب، بعد أن ارتدته رهبة من المجتمع، وليس خوفا من الله"، لافتة إلى أن "قناعتها بارتداء الحجاب، مسألة شخصية".إن

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