السيسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الثلاثاء، في باريس مع السيد جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد "لارشيه" أكد ترحيبه بزيارة السيد الرئيس إلى فرنسا، والي مقر مجلس الشيوخ، منوهًا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والفرنسي، وموضحًا حرص فرنسا علي تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.



من جانبه؛ أعرب السيد الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وتطلع سيادته لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالات السياحية والثقافية والتنموية.