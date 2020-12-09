السيسي: على فرنسا الانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط قريبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى غاز المتوسط الذي أنشيء بمبادرة مصرية، هو منظمة حكومية إقليمية تتولى العمل على احترام القانون الدولي في الإدارة المستدامة والمحافظة على البيئة لموارد الغاز الطبيعي لكل دولة عضو، ويتعين على فرنسا الانضمام إلى هذا المنتدى قريبًا.

وأضاف "السيسي"، أن شرق المتوسط غني بالغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الأخيرة التي تمت فيه. ونحن نغلب منطق التعاون مع حلفائنا وشركائنا ومن بينهم فرنسا، من أجل حوار سياسي منظم بشأن الغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس المصري على أن المنظمة ستتيح لأولوية لتسوية القضايا المتعلقة بالحدود البحرية.

جاء ذلك، في حديث خاص تنشره صحيفة لوفيجارو الفرنسية، اليوم الأربعاء، في ختام زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا.

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