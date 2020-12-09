ليس سيرينو.. الساحر يعرض خدماته على الأهلي

علق عمر عبدالرحمن عموري نجم نادي العين الإماراتي، على الثلاثية التي نجح حسين الشحات نجم النادي الأهلي فى تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها تتويج الأحمر ببطولة كأس مصر.

وقال عموري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، " أبارك لحسين الشحات على تحقيقه الثلاثية رفقة النادي هذا كان حلمه قبل الرحيل عن نادي العين الإماراتي".

وأضاف، "حسين الشحات شخصية محبوبة للغاية، نظرًا لتواضعه الكبير وسهل علينا دخوله مع الفريق وتألقه إضافة إلى أن فنياته كبيرة ودعاء والدته قاده للبطولات".

وواصل، " أتمنى أن يصل حسين الشحات إلى مستواه الكبير المعهود رفقة نادي العين الاماراتي خلال الفترة المقبلة مع النادي الأهلي، وأن يواصل تحقيق البطولات رفقة القلعة الحمراء".

ورحب عموري بفكرة اللعب في صفوف النادي الأهلي لمزاملة حسين الشحات خلال الفترة المقبلة.