وفاء عامر: "الواد محروس بتاع الوزير" بداية نجوميتي الحقيقية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة وفاء عامر، إنها أتعمل فى الفن منذ 25 عاما وتشعر بأنها مازالت تبدأ مشوارها.

وأكدت خلال لقائها ببرنامج "كلمة آخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "أون أى"، "تعلمت بأن أكون فى تحدي للمواقف الصعبة التى تواجه الانسان يوميا"،

وأشارت إلى أن بداية نجوميتها كانت فى فيلم (الواد محروس بتاع الوزير) للزعيم عادل إمام.

وجددت وفاء عامر، تأكيدها أن الفيلم كان علامة فارقة فى حياتي الفنية.

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