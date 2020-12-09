لاعب بيراميدز يعلق على إيقافه عامين بسبب المنشطات
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
أحمد عصام
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أكد إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، أنه تعرض لنزلة برد قبل مباراة حوريا كوناكري بالكونفدرالية.
وقال إبراهيم خلال
مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:
"تعرضت لنزلة برد قبل مباراة حوريا كوناكري الغيني وتلقيت ادوية تحتوي على مادة
منشطة دون الرجوع للطبيب".
وأكمل: "بيراميدز
لم يقصر معي وأخوض تدريباتي بشكل يومي مع الفريق"
وتابع: "أسعى
لحصد أول لقب لي مع بيراميدز هذا الموسم، أتمنى أن تكون بطولة الكونفدرالية من نصيبنا
العام القادم، كل حاجه متوفرة في الفريق ونقدر على حسم البطولة".