لاعب بيراميدز يعلق على إيقافه عامين بسبب المنشطات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، أنه تعرض لنزلة برد قبل مباراة حوريا كوناكري بالكونفدرالية.


وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تعرضت لنزلة برد قبل مباراة حوريا كوناكري الغيني وتلقيت ادوية تحتوي على مادة منشطة دون الرجوع للطبيب".


وأكمل: "بيراميدز لم يقصر معي وأخوض تدريباتي بشكل يومي مع الفريق"


وتابع: "أسعى لحصد أول لقب لي مع بيراميدز هذا الموسم، أتمنى أن تكون بطولة الكونفدرالية من نصيبنا العام القادم، كل حاجه متوفرة في الفريق ونقدر على حسم البطولة".

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