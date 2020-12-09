تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن صالح جمعة

أشاد هاني العقبي لاعب الأهلي السابق، بصفقات بيراميدز الأخيرة استعدادا للموسم الجديد.

وقال العقبي للماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "بيراميدز ضم صفقات مميزة، اكرامي ورمضان صبحي ومحمود وادي وفتحي اضافات كبيرة وجيدة".

وعن انتقال أحمد الشيخ في اللحظات الاخيرة لبيراميدز قال:"فرصة جيدة خاصة بعد رحيله المتاخر عن الاهلي وفشل انتقاله للزمالك، اعتقد ان خطوة بيراميدز دفعة كبيرة له من اجل التألق، وبيراميدز يحتاج لكل تلك الصفقات لانه يشارك في اكثر من بطولة".

وأختتم كلماته مؤكدًا، أن صالح جمعة اذا التزم وكان تركيزه كبير مع سيراميكا سيكون نجم الموسم.