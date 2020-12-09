هذه الأغنية تحتل مركزا بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
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نشرت اليوتيوبرأصالة المالح أغنية جديدة بعنوان (صدفة نتلاقى)، والتي تعتبرالأغنية الثانية خلال عام 2020 بعد إطلاق أغنية ( طول ما إحنا سوا).

الأغنية احتلت مركزا بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب وحققت منذ طرحها في 3 دسيمبر الجاري أكثر من 13 مليون مشاهدة.

كما لاقت الأغنية تفاعلًا قويًا من الجمهور الذي بادر بكتابة التعليقات الإيجابية.

وعبرت الأغنية  عن قصة حياة اليوتيوبر أصالة والصدفة التي جمعتها بزوجها وتكللت حياتهم بالزواج بعد المرور بالعديد من المواقف العصيبة والصعبة وكيفية تخطيها والنجاح.


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