تصريحات قوية من زيدان قبل موقعة ريال مدريد ومونشنجلادباخ

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، علي حتمية الفوز في مواجهة بروسيا مونشنجلادباغ الألماني، في اخر مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: سنلعب مواجهة نهائية اخري، ونعلم جيدًا ماذا نريد، نحن قادمون لتحقيق الإنتصار، والتأهل كمتصدرين للمجموعة.





وعن الإنتقال للدوري الأوروبي في حال عدم الفوز؟ قال: لا أفكر في هذه الاشياء، نفكر في تحقيق الفوز، وسنبذل قصاري جهدنا من اجل الإنتصار، وعلي أتم إستعداد لتقديم مباراة رائعة.





وأشار: لا أفكر في إقالتي في حالة عد الصعود إلي دور ثمن النهائي، سيقوم النادي بفعل ما يراه مناسبًا، سندخل مواجهة بروسيا من اجل هدف الفوزن نريد الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا.





وبسؤاله عن الضغوط؟ أجاب زيدان: نحن هنا اعتدنا علي ذلك، نعلم جيدًا أهمية اخر مواجهة في دور المجموعات، إنها تتحكم في المشاعر لكن علينا إدارة الأمور بشكل جيد.





وعن تذبذب أداء الفريق، كشف: أمر طبيعي الصعود والهبوط في مستوي الفريق، نلعب كل 3 أيام مباراة، الجدول ملئ ونواجه فرق جيدة جدًا.





وأختتم: نحاول تحقيق نتائج إيجابية في هذه الظروف، لعبنا ضد برشلونة وإنتر ميلان وإشبيلية، وقمنا بعمل جيد، أليس كذلك؟ هذه هي كرة القدم.