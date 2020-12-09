عاجل.. أوباما يتعافى من فيروس كورونا

ظهرت، منذ قليل، نتيجة المسحة الطبية الخاصة بيوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث جاءت النتيجة سلبية.

وتعافى نجم الزمالك من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب تحا اشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي، وجاءت سلبية.

وغاب أوباما عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب اصابته بكورونا، وخضع لعزل طبي حسب البروتوكول الصادر من وزارة الصحة.

ومن المقرر، أن ينتظم يوسف أوباما في مران الزمالك اليوم الأربعاء، حيث يستعد الأبيض لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.