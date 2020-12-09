عاجل.. أوباما يتعافى من فيروس كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

ظهرت، منذ قليل، نتيجة المسحة الطبية الخاصة بيوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث جاءت النتيجة سلبية.

 

وتعافى نجم الزمالك من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية  الأخيرة التي خضع لها اللاعب تحا اشراف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي، وجاءت سلبية.

 

وغاب أوباما  عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب اصابته بكورونا، وخضع لعزل طبي حسب البروتوكول الصادر من وزارة الصحة.

 

ومن المقرر، أن ينتظم يوسف أوباما في مران الزمالك اليوم الأربعاء، حيث يستعد الأبيض لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

أخبار تهمك

الأهلي يُخطط لضم كاسحة الألغام في ميركاتو الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يشعل ثورة التصحيح مع علي معلول وأجايي

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام يوفنتوس

منذ ساعة

قرار الأهلي الجديد يسعد بدر بانون

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

منذ ثلث ساعة

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك هذا الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

طارق شوقي بعد شائعة إجازات المعلمين: ليس لدينا ما يستدعي غلق المدارس بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

منذ حوالي 4 ساعات

عرض أوروبي لضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المكاسب المالية للأهلي بعد التأهل إلى كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة العالمية" تزف بشرى سارة بشأن توافر 3 لقاحات آمنة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:06 ص

عاجل.. السيسي يحذر تركيا من اتخاذ إجراء أحادي في المنطقة

موسيماني يفاجئ مروان محسن بقرار غير متوقع

10:38 م

واقعة مثيرة.. إلغاء مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير بسبب عنصرية الحكم الرابع!

10:47 م

عرض ضخم لخطف نجم الأهلي في الانتقالات الشتوية

09:04 م

نجم الزمالك يرفض التجديد ويقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

07:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر