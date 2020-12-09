عاجل.. أوباما يتعافى من فيروس كورونا
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:34 ص
محمد زكي
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ظهرت، منذ قليل،
نتيجة المسحة الطبية الخاصة بيوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق
الكروي الأول بنادي الزمالك، حيث جاءت النتيجة سلبية.
وتعافى نجم الزمالك
من فيروس كورونا بعدما أثبتت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب تحا اشراف دكتور محمد
أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي، وجاءت سلبية.
وغاب أوباما عن التدريبات الجماعية للفريق بسبب اصابته بكورونا،
وخضع لعزل طبي حسب البروتوكول الصادر من وزارة الصحة.
ومن المقرر، أن
ينتظم يوسف أوباما في مران الزمالك اليوم الأربعاء، حيث يستعد الأبيض لمواجهة المقاولون
العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين
الحصول على الموافقات الأمنية.