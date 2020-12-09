فيراري الزمالك يشيد بدور طارق حامد.. ويتغنى بهدف شيكابالا في الأهلي

أشار أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى أن زميله في الفريق طارق حامد، قائد حقيقي في الفريق.

وقال، "طارق ليس من أصحاب الترتيب المُتقدِّم في "كباتن الفريق"، إلا أنه قائد بمعنى الكلمة، ويعطي طاقة إيجابية كبيرة".

وأوضح زيزو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه لم يتحمل استكمال مُشاهدة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بعد أول 15 دقيقة.

وتابع، "كنت أتساءل خلال أول 15 دقيقة في مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، «ماذا يحدث؟!»".

وعبر عن إعجابه بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا، " عندما أحرز شيكابالا هدفه في مرمى الأهلي، قلت "يابن اللاعيبة" حوالي 20 مرة".

وكشف أن خروج شيكابالا أثَّر على فريق الزمالك بشكل كبير، وفقد الفريق انسجام العناصر الهجومية بنهائي دوري أبطال إفريقيا".



