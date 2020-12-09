أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام يوفنتوس
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
الفجر الرياضي
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علق كومان
مدرب فريق برشلونة، على خسارة فريقه امام يوفنتوس في الجولة السادسة من دور المجموعات
لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال كومان
عقب المباراة في تصريحات صحفية: "دخلنا المباراة بخوف كبير وبدون قوة أو ندية
للسيطرة على المباراة، الخصم كانت لديه رغبة كبيرة للفوز وهذا ما تحقق لهم بعض ارتكابنا
للأخطاء في الدفاع".
وأضاف: "بصفة
عامة كنا جيدين في دور المجموعات، تحقيق 15 نقطة من أصل 18 هذا ليس بالأمر السهل، هناك
أشياء يجب تحسينها، علينا أن نبدأ المباريات بشكل قوي وبتركيز كبير".
وأكمل: "نستطيع
المنافسة على دوري الأبطال بدون أدنى شك، لعبنا مباراة الذهاب أمام اليوفي بشكل ممتاز
وكنا متفوقين عليهم كثيراً".