أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام يوفنتوس

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق كومان مدرب فريق برشلونة، على خسارة فريقه امام يوفنتوس في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان عقب المباراة في تصريحات صحفية: "دخلنا المباراة بخوف كبير وبدون قوة أو ندية للسيطرة على المباراة، الخصم كانت لديه رغبة كبيرة للفوز وهذا ما تحقق لهم بعض ارتكابنا للأخطاء في الدفاع".

 

وأضاف: "بصفة عامة كنا جيدين في دور المجموعات، تحقيق 15 نقطة من أصل 18 هذا ليس بالأمر السهل، هناك أشياء يجب تحسينها، علينا أن نبدأ المباريات بشكل قوي وبتركيز كبير".

 

وأكمل: "نستطيع المنافسة على دوري الأبطال بدون أدنى شك، لعبنا مباراة الذهاب أمام اليوفي بشكل ممتاز وكنا متفوقين عليهم كثيراً".

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